Millora en els carnets de tercer pagador per als assegurats amb cobertura al 100%

Andorra la VellaLa CASS ha anunciat aquest dilluns una millora en els carnets de tercer pagador per als assegurats que gaudeixen de la cobertura al 100%. Així, a partir del 6 de novembre, ja no serà necessari que els assegurats presentin els fulls de prestacions, ni que els prestadors les segellin. Es disminueix així la documentació que ha de portar l’assegurat i les tasques manuals dels prestadors.

Des de la parapública recorden que fins ara, quan un assegurat tenia la cobertura de les prestacions al 100%, la CASS lliurava la carta de resolució amb les condicions de cobertura i una sèrie de fulls annexos que havien de ser segellats per cada prestador en el moment de la prestació mèdica. Aquests fulls annexos eren després gestionats per la CASS i es realitzaven els controls pertinents.

Vista la millora en les comunicacions electròniques de les prestacions, i un control automàtic de les mateixes, des de la CASS s’ha cregut "innecessari mantenir els controls manuals".

La parapública ja ha informat els prestadors d’aquesta millora i també ha enviat una nota informativa als correus electrònics informats dels assegurats amb cobertura 100%. Però es vol recordar als assegurats que no cal que facin res per gaudir d’aquesta millora, i se’ls hi lliurarà el carnet únic sense documents annexos en les properes renovacions.