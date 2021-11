Millores hidràuliques, per 500.000 euros, al riu Blanc i al riu Estret d'Encamp

EncampEl Govern ha adjudicat aquesta setmana les obres de millores hidràuliques al riu Blanc i al riu Estret d'Encamp a l'empresa TP Unitas per un import total de 434.907,93 euros. El projecte preveu actuacions menors en els trams de camí, intentant recollir el màxim d'aigua possible, sense actuacions que desvirtuïn l'entorn de muntanya. Així, es duran a terme millores sobre alguns murs de pedra existents, amb acabats visuals de pedra seca. També s'han previst actuacions al mateix caminet, a fi d'intentar recollir les aigües més habituals que discorren pels camins. Les actuacions més importants es faran en la zona més propera a la CG-2, on s'han disposat un seguit de reixes i dos dipòsits dessorradors.

Reforma de l'antiga escola espanyola de Ciutat de Valls

L'executiu ha aprovat també l'adjudicació de les obres per reformar i rehabilitat l'antic edifici de l'escola espanyola de Ciutat de Valls per cedir-lo de manera temporal al Lycée Comte de Foix. L'objectiu és donar resposta a l'increment d'alumnes que es preveu a la segona ensenyança del sistema francès per als propers anys.

La segona fase d'obres que es licita permetrà rehabilitar aquest segon espai on previsiblement s'ubicaran els alumnes de 'seconde'. El projecte consisteix en la reforma integral de l'antic edifici espanyol de Ciutat de Valls amb la reforma de la instal·lació elèctrica, contra incendis, canvis de paviments, tancaments exteriors (finestres) i distribucions interiors. Aquesta reforma ha d'estar disponible pel proper curs escolar 2022-23.

En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha recordat que el febrer del 2019, el Govern ja va anunciar un acord amb el llavors delegat de l'ensenyament francès, Denis Dekerle, per la cessió per part del Govern al Lycée dels espais de Ciutat de Valls. Tal com es va indicar en aquell moment, l'extensió del centre educatiu francès és una mostra de l'aposta clara de l'executiu per l'educació i per la pluralitat de l'estructura educativa del país. La licitació es fa en forma de concurs nacional de procediment obert i modalitat de contractació ordinària i les empreses interessades en el projecte poden presentar les seves ofertes fins al 16 de desembre del 2021. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern.