Mimi Gutiérrez penja els esquís

Andorra la VellaL'esquiadora Mimi Gutiérrez, de 32 anys, ha anunciat aquest dilluns que deixa la competició després de disset anys i diversos èxits en el seu palmarès. Ho ha fet durant el transcurs d'una roda de premsa telemàtica que s'ha celebrat a la seu de Crèdit Andorrà, amb la presència de la seva família, el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz; el gerent, el director esportiu i el president de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Carles Visa, Max Tissot i Josep Pintat, respectivament, així com de Joan R. Mas, director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà.

"És un moment emotiu, són molts anys deixant-me la pell; puc somriure i en certa manera em trec un pes de sobre, estic contenta pels resultats i he de dir que la persona que soc ho soc gràcies a l'esquí", ha afirmat emocionada en el moment d'anunciar la seva retirada. Max Tissot ha estat l'encarregat de repassar el seu palmarès: va guanyar la primera cursa el desembre del 2003, ha participat en set mundials i en tres cites olímpiques, i també en 62 proves de la Copa del Món i 131 en la competició europea. "El teu caràcter fort ha estat difícil de gestionar, però al mateix temps haig de dir que és necessari per assolir els èxits que has aconseguit; sempre has cregut amb tu mateixa, ets una lluitadora i plegues amb el cap ben alt i la feina ben feta", ha afirmat Tissot.

Mimi Gutiérrez ha explicat que a partir d'ara vol estudiar i en el futur no descarta formar part de l'equip tècnic de la FAE, una possibilitat que han assegurat que veuen amb bons ulls els representants de la federació. "L'oferta per la Mimi hi és, té les portes obertes de la FAE, tot i que ara ha de descansar i més endavant ja en parlarem", ha explicat Carles Visa. Pintat, per la seva banda, ha augurat que s'haurà de fer un comiat "com cal" conjuntament amb el Govern, mentre Justo Ruiz ha destacat que "ets un referent per tot el jovent que puja", perquè "aglutines tots els valors que un esportista ha de tenir" i, a més, "ets una de les millors esportistes que ha tingut Andorra".

"Se'n va la corredora amb més caràcter i més geni, i la trobarem a faltar precisament perquè gràcies a això ens ha ajudat a créixer", ha afirmat Visa. Segons Gutiérrez, "la decisió no l'he presa d'un dia per l'altre, feia temps que hi pensava; ningú és etern, tot té un principi i un final, hi ha motius físics i mentals, i el cor i el cap em deien que havia de parar". La ja exesquiadora ha triat les persones que l'han acompanyat quan li han demanat pels millors moments de la seva carrera i ha reconegut que "la pressió que m'he autoimposat potser m'ha perjudicat alguna vegada i m'ha passat factura; tenia un nivell molt alt i de vegades ho he volgut demostrar més pels altres que per mi mateixa", ha reflexionat.