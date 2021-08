Els ministres Camp i Cinca anuncien que se suspèn la setmana de caça de l'isard

Andorra la VellaAvui fa 10 anys, el 24 d'agost de 2011:

El Ministeri de Medi Ambient ha decidit suspendre la setmana de l'isard, que s'havia de celebrar de l'11 al 18 de setembre i que enguany comptava amb 445 caçadors inscrits, un 19,5% menys que fa dos anys, l'últim cop que es va autoritzar aquesta pràctica. El motiu és que la cabana d'isards encara es troba en fase de recuperació de la malaltia del pestivirus. Així mateix, també s'ha decidit suspendre la caça acompanyada que s'acostuma a autoritzar dins del vedat d'Enclar.

El ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, ha apuntat, en primer lloc, que el nombre d'exemplars d'enguany, 411, indiquen que la cabana s'ha recuperat lleugerament respecte l'any passat, però que encara no s'ha arribat a la xifra assolida l'any en què es va autoritzar la caça amb el nombre més baix a la cabana, i la xifra d'enguany està per sota de la mitjana dels últims sis anys.

D'altra banda, Camp també ha justificat la decisió pel fet que el nombre de cabrits és molt baix (16%), i no s'arriba al 20% de la cabana, que és el percentatge que es calcula que s'ha de tenir per assegurar una població estable. El tercer element que ha influït en la decisió és que la majoria d'animals recomptats es troben repartits a les zones frontereres i n'hi ha pocs al centre del país, i hi ha poca densitat en les cabrades, cosa que significa que la població és fràgil, exceptuant un grup de 26 isards situat a l'extrem est del territori. De fet, el ministre ha indicat que actualment hi ha una densitat de 0,7 exemplars per cada 100 hectàrees i l'ideal hauria de ser de 5 animals.

El ministre ha indicat que tot i que en un principi s'havia estudiat la possibilitat de reduir el nombre de captures, finalment s'ha determinat que aquesta mesura no garantiria que hi pugui haver un creixement de la cabana de cara a l'any vinent, ja que el 2006 es va demostrar que un any sense caçar suposa una recuperació important per al següent any.

D'altra banda, Camp ha informat que durant el recompte es van localitzar cinc isards morts, i que s'ha confirmat que un d'ells va morir a causa del pestivirus, mentre que la resta encara estan pendents d'anàlisi.

El ministre també ha expressat la voluntat del Govern d'intentar millorar el sistema de caça, i per aquest motiu ha dit que el revisaran i si hi ha el consens necessari faran canvis. Una de les possibles modificacions a fer seria canviar el sistema d'assignacions d'anelles a les colles de caçadors. Així, es voldria proposar un nombre determinat d'isards a caçar que es sortegessin entre tots els caçadors, i que només poguessin caçar les persones escollides, que podrien optar per anar soles o acompanyades, i que l'any següent quedarien fora del sorteig.