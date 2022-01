Mir i Rins presenten la temporada de MotoGP a Pyrénées

Andorra la VellaEls pilots de MotoGP Àlex Rins i Joan Mir, han presentat l'equip Suzuki en un acte promocional que s'ha celebrat al Centre Comercial Pyrénées. Durant la trobada amb els fans, tant Mir com Rins han contestat a les diferents preguntes que han arribat i que s'gan canalitzat des de Radio Flaix Andorra. Entre les qüestions, els pilots han contestat com preparen un avançament en MotoGP o "amb qui se n'anirien de canyes". Ara, el següent pas per afrontar la temporada són els tests de Sepang, a Malàisia, on tots els pilots provaran les motos per afrontar la temporada 2022.