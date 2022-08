Mobilitat assegura que les retencions a Canillo són provocades per la presència de turistes

CanilloEls col·lapses circulatoris a Canillo s'estan tornant un costum. Múltiples conductors a les xarxes socials ja han manifestat el seu enuig amb la situació i amb el temps que es perd quan s'ha de fer un recorregut que passa per Canillo quan el trànsit es troba aturat. S'han penjat diversos vídeos on es mostra la longitud de les cues que s'han format. Aquest matí, les retencions es podien observar des del Tarter i han assolit els sis quilòmetres, des de Canillo fins a la Vall d'Incles. El Departament de Mobilitat atribueix aquestes cues recurrents a la presència de turistes únicament. Asseguren que els problemes que hi ha són força similars quantitativament als problemes de trànsit que hi ha durant l'hivern.

La cua per creuar @canillo_andorra ja arriba fins al parking del Tarter!

