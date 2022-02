Mor un home de 76 anys que estava ingressat a l'UCI amb covid

Andorra la VellaUn home de 76 anys amb covid que estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Meritxell ha traspassat aquest dimecres, segons ha informat el ministres portaveu, Èric Jover, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. És la víctima número 146 associada a la pandèmia i a la infecció provocada pel Sars-Cov-2. Una afectació que, d'altra banda, comença a disminuir al país i situa els casos actius per sota dels 3.000. En qualsevol cas, la víctima feia setmanes que estava ingressada a l'UCI i que requeria de ventilació mecànica. Per respecte al mateix difunt i al seu entorn, no ha trascendit si estava o no vacunat. Sí que se sap que, com la resta de persones ingressades a Cures Intensives de Meritxell, s'havia infectat amb la variant Delta.

Actualment hi ha 2.607 casos actius: 10 persones resten ingressades a planta de l’Hospital de Meritxell n'hi ha tres a l’UCI –dues d'elles requerides de ventilació mecànica–. Quant a l'afectació del virus entre la població escolar, el ministre ha posat en relleu que el nombre d'aules sota alguna mena de vigilància continua disminuint. D'aquesta manera, ha detallat que avui dia hi ha seixanta classes en vigilància activa, de les quals quatre de manera total i 56 parcial. A banda, només queden 67 aules en vigilància passiva, 46 menys que en la darrera actualització. Per cloure, i respecte a l'evolució de la campanya de vacunació, un 62,6% de la població major de 16 anys ja disposa de la pauta completa, i un 58,9% s'han inoculat la tercera dosi.