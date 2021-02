Mor Lluís Mils, gerent de la cadena Polyanna

Andorra la VellaNombroses personalitats del món empresarial han manifestat a través de les xarxes socials el condol a la família del difunt Lluís Mils, qui va ser responsable de la cadena de botigues de roba Pollyana des del 1982. Un d'ells ha estat Gerard Cadena, president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), recordant que “Ens ha deixat un bon amic, un membre actiu i gran col·laborador de la @CEA_And, sempre disposat a treballar pel bé de l’empresariat d’Andorra. Et trobarem a faltar i sempre et recordarem Lluís! D.E.P. Una abraçada família!”.

Pollyanna va obrir la seva primera botiga l'any 1977 en el cor d'Andorra la Vella. Amb la seva expansió, avui es compon de 9 botigues de moda per a home, dona i nens situades en el centre comercial d'Escaldes i la capital. La seva aposta per nous creadors i per una selecció de les millors marques de moda contemporània, caracteritzen el seu estil propi i el seu ambient exclusiu.