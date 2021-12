Mor un pacient de 71 anys a l'UCI, contagiat per la Covid-19

Andorra la VellaLa pandèmia continua assetjant el Principat amb una nova defunció. Tal com informen des de Salut, en les darreres hores ha mort un pacient de 71 anys que es trobava ingressat a la Unitat de Cures Intensives. Es tracta de la víctima 140 per la malaltia des de l'inici de la pandèmia. A més, des d'aquest dilluns s'han detectat 208 nous positius que eleven a 22.540 el nombre de casos totals des del març del 2020.

El nombre de casos actius també augmenta en 184, i en aquests instants hi ha 1.958 persones amb la malaltia. Les altes actualment es troben en 20.442 després que 23 persones hagin superat la Covid-19 en les darreres 24 hores. D'altra banda, la pressió sanitària disminueix. Així, en aquests instants resten 15 persones ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. A l'UCI hi ha 13 persones, 6 sota ventilació mecànica. A la planta Covid habilitada al Cedre no hi ha cap persona ingressada.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 30 aules en vigilància activa, 25 en total i 5 en parcial, a banda de 73 aules més en passiva. Finalment, des de l'inici del pla de vacunació, ja s'han administrat 131.809 vacunes –57.488 primeres dosis, 55.980 segones i 18.341 terceres–.