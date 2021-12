L’òmicron ja infecta al país: 602 nous positius durant el cap de setmana

Andorra la VellaSi les característiques principals de la variant òmicron són un increment dels contagis però que aquests no es tradueixen en una malaltia tan greu com la que causava seva antecessora delta, des d’aquest cap de setmana, vistos els nous casos registrats, la pressió sanitària i vist que en els anàlisis d’aigües residuals de la setmana passada ja s’advertia la presència d’aquesta nova variant al país, des del Govern asseguren que òmicron ja actua al país. Salut ha registrat més de 600 casos nous de covid durant el cap de setmana: 175 divendres, 250 dissabte i 177 diumenge. Un increment notable, comparat amb el dels darrers dies, que també podria haver-se produït per l’increment del nombre de testos que s’hauria pogut fer la ciutadania abans dels àpats familiars d’aquests dies. Paral·lelament, però, ha baixat la pressió a l’hospital de Meritxell, especialment en allò que refereix a la Unitat de Cures Intensives. Aquest dilluns hi ha 31 ingressos: 17 a planta i 14 a l’UCI, vuit d’ells ventilats mecànicament -la meitat que a final de la setmana passada-.

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha anunciat aquest dilluns que preparen un canvi de protocol amb l’objectiu de reforçar l’Atenció Primària, perquè preveuen que serà el primer gran filtre de l’increment de contagis de les properes setmanes, i que corre el risc de col·lapse. “Ens reunim amb el grup de treball per veure com podem alleugerir els protocols tant per les persones que presentin simptomatologia com per les que no, properament les presentarem”, ha dit.

“Veient com es comporta la pandèmia als països del voltant, creiem que ens trobem afectats per la nova variant. Pensem que aquesta presència està en augment. Òmicron és més infectiva però hi ha menys casos greus. Estem intentant treballar en els diferents escenaris que comporta aquesta nova variant, un canvi que afectarà principalment a la Primària i per això la reforçarem així com també els mecanismes de rastreig”, ha manifestat Mas.

En relació amb els casos totals de Covid detectats al país des de l'inici de la crisi sanitària el març del 2020, Mas ha detallat que n'hi ha 22.332 i el nombre de ciutadans que han superat la malaltia s'enfila fins als 20.419, el que suposa que durant el cap de setmana s'han donat 549 altes. La xifra de defuncions es manté estable amb 139 traspassos. La secretària d'Estat també ha comentat que el creixement dels contagis es pot deure, en part, a les mesures de prevenció iniciades pel Govern, com el repartiment dels tests d'antígens entre la població resident per aquestes festes de Nadal, i l'augment en el nombre de proves diagnòstiques que es duen a terme a l''stop lab' de l'antiga plaça de Braus. La taxa de reproducció del virus se situa aquest dilluns a 1,26.

En vista de l'arribada d'Òmicron al Principat, Mas ha exposat que el grup de treball encarregat d'estudiar i analitzar les millors maneres d'afrontar la situació epidemiològica es reuneix constantment des d'aquest diumenge per "treballar diferents escenaris, protocols i circuits" per evitar una incidència extrema de la variant. Així doncs, ha puntualitzat que un dels punts clau serà "reforçar l'atenció primària", la qual es preveu que sigui la que més impacti rebi, i millorar les tècniques de rastreig perquè el seguiment dels casos sigui més "àgil". La secretària d'Estat també ha fet una crida a incrementar les mesures de protecció davant Òmicron, recomanant l'ús de la mascareta FFP2 per evitar la propagació del virus, sobretot en determinats escenaris, com per exemple a les reunions de treball, a les visites a familiars en centres sociosanitaris o en esdeveniments esportius i culturals on s'acumula molta gent. "Proposem FFP2, ja que et protegeix a tu i als altres, a banda de mantenir les recomanacions vigents, com la distància social, la higiene de mans i l'hidrogel, entre altres", ha matisat.

Amb tot, des del ministeri de Salut preveuen de cara a les dues pròximes setmanes que el nombre de contagis s'incrementi, tot refermant la instauració a Andorra de la nova soca, la qual, com ja s'ha mencionat en diverses ocasions, "és més infecciosa, però menys letal", per la qual cosa consideren que hi haurà més persones amb símptomes lleus o asimptomàtiques. En referència a l'afectació del coronavirus entre la població escolar, ha indicat que hi ha 30 aules sota vigilància activa, de les quals 25 de manera total i cinc parcialment, i 97 classes en vigilància passiva.

Quant a l'evolució de la campanya de vacunació, Mas ha notificat que s'han administrat un total de 130.409 vaccins, el que suposa que el 82,2% de la població major de 16 anys ja disposa de la pauta completa. A més, ha assenyalat que la inoculació de la tercera dosi està tenint una molt bon acollida entre la població, amb un total de 17.231 dosis injectades fins a la data. Respecte a les vacunes a menors, ha informat que un 62% de la població d'entre 12 i 15 anys ja ha rebut la pauta completa i s'han administrat 4.386 vaccins. Per cloure, ha recordat que al llarg dels pròxims dies s'han de rebre al país 40.000 vaccins, 20.000 del fàrmac de Moderna procedents de França, i 20.000 de Pfizer a través d'Espanya, tot reiterant que la voluntat del Govern es haver citat a totes les persones susceptibles de rebre la tercera dosi a mitjans de gener, moment en el qual es calcula que es podran arribar a vaccinar fins a 2.200 al dia gràcies a l'ampliació del nombre de taules a la plaça de Braus.