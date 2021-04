Mor una pacient ingressada a l'UCI per la Covid-19

Andorra la VellaEl Govern informa d'una nova defunció, que situa el nombre de decessos totals per la Covid-19 al Principat en 122, després del traspàs d'una pacient, una dona de 83 anys, que estava ingressada a la Unitat de Cures Intensives. En les darreres 24 hores s'han detectat 42 nous contagis que eleven la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia a 12.683. D'altra banda es registren un total de 12.045 altes i els casos actius continuen disminuint fins als 516.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 27 persones ingressades, 17 a planta i 10 a l'UCI, 9 de les quals requereixen ventilació mecànica. Sobre els tres positius al Cedre, des de Salut indiquen que dues persones havien rebut la vacuna i l'altre no perquè feia poc que havia passat la malaltia. D'altra banda, el brot relacionat amb el ministeri d'Afers Exteriors té un total d'11 positius confirmats. En aquests moments l'oficina Covid està seguint el procés habitual per detectar i aïllar els seus contactes estrets per evitar la propagació del virus.

Pel que fa al pla de vacunació, durant la jornada d'ahir van vacunar-se 1.251 persones. Des de l'inici de la vaccinació ja s'han administrat 21.551 dosis. Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 3 aules sota vigilància activa –1 total i 2 parcial– i no n'hi ha cap en vigilància passiva.