Tres residents i un treballador del Cedre, positius per Covid-19

Andorra la VellaEl SAAS ha activat els protocols establerts després de detectar tres casos positius per la Covid-19 entre residents del centre sociosanitari El Cedre, que es van detectar durant el cribratge setmanal que es fa a tots els usuaris i usuàries del centre. Durant aquest dijous al matí s'han fet les proves a tots als residents i al personal, i s'ha detectat un nou cas entre els treballadors d'aquesta segona planta, on hi ha els residents positius. Es tracta d'un professional que no estava vacunat perquè havia passat la malaltia.

A través d'un comunicat, des del SAAS informen que els positius es troben totalment asimptomàtics. Així, dins el protocol establert, queden restringides les interaccions entre els usuaris i les visites dels familiars en aquesta planta. A més, també es continuarà fent test d'antígens a tots els residents del centre.