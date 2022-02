Mor un resident en un sinistre viari a l'N145

Andorra la VellaEl conductor d'un turisme ha mort aquest dissabte al matí arran d'un accident a la carretera que uneix la Seu d'Urgell amb Andorra, l'N145. Es tracta d'un resident de 58 anys que circulava en direcció al Principat i, segons han informat des del Servei Català de Trànsit (SCT), per causes que encara s'estan investigant, el turisme que conduïa la víctima ha sortit de la via i ha caigut per un barranc a tocar de la carretera.

A conseqüència del xoc, l'home i únic ocupant del vehicle, ha traspassat. Els fets han tingut lloc als volts de tres quarts d'onze del matí al punt quilomètric 5 de l'N145, a l'altura de les Valls de Valira (Alt Urgell). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 10.52 hores, moment en el qual han desplaçat tres patrulles a l'indret. A més, també s'hi han traslladat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) català.