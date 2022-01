Moren dos homes de 67 i 75 anys que estaven ingressats amb covid

Andorra la VellaDos homes de 67 i 75 anys que estaven ingressats amb la covid a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital de Meritxell han traspassat aquest divendres. Aquestes dues defuncions sumen un total de 144 des de l'inici de la pandtmia al país.

Des d'aquest dijous s'han detectat 572 nous positius, entre els quals hi ha 11 turistes. D'aquesta manera, els casos totals pugen fins als 29.888 i els actius se situen en 5.716. Entre aquests nous positius, no n'hi ha cap dels centres sociosanitaris. D'altra banda, ja hi ha 24.030 persones que han superat la malaltia i les defuncions es mantenen en 142 després del decés d'aquesta setmana. Pel que fa a la pressió hospitalària, Benazet ha comentat que tant a la planta com a la Unitat de Cures Intensives (UCI) hi ha una tendència a la baixa. En aquests instants a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 20 persones ingressades, nou a planta i onze a l'UCI, nou de les quals sota ventilació mecànica. A més, també ha indicat que aquesta setmana hi ha hagut dos ingressos per la variant Òmicron de caràcter lleu, ja que un ja ha rebut l'alta i l'altre ha estat ingressat per malalties prèvies.