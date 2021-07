Mortés considera que el viscut al Roser d'Ordino pot servir de referència per les properes festes majors d'Andorra

OrdinoDesprés que el comú d'Ordino decidís suspendre les activitats de nit del Roser d'Ordino per les aglomeracions de gent que hi va haver el dissabte a la nit, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha qualificat l'incident com una manca de responsabilitat de la gent i pensa "que servirà de referent de cara a les properes festes que venen a la resta de parròquies" per veure si cal afegir noves restriccions o mesures.

Tot i així, Mortés ha manifestat que ell sempre fa balanços positius, ja que excepte aquelles hores complicades, la resta del balanç de la festa és bo. De fet, ha declarat que es va tallar la problemàtica ràpidament. "La festa del Roser d'Ordino s'ha de fer, s'ha decidit que es faci durant el dia i a partir de les 10 de la nit no hi haurà res", ha explicat el cònsol, demanant a la població que cal ser responsables.