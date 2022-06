Els Mossos d'Esquadra enxampen un motorista andorrà a 211 km/h

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra van enxampar aquest diumenge un motorista, amb matrícula andorrana, circulant a 211 quilòmetres per hora (km/h) a l'altura d'Oliola (Noguera), a la C-14, en un tram on la velocitat està limitada als 90 km/h. Segons han informat des del cos d'ordre català, els agents van aturar el conductor i el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. L'home s'haurà de presentar davant el jutjat de Balaguer quan sigui requerit.