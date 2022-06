Els Mossos detenen cinc persones per tràfic de drogues a la Seu d'Urgell i comissen 190 grams de substàncies estupefaents

La Seu d'UrgellTal dia com avui de fa 10 anys, el 17 de juny de 2012, va ser notícia...

Els Mossos d'Esquadra han informat, aquest diumenge, de cinc detencions realitzades el passat dijous a la Seu d'Urgell. Els agents van detenir cinc joves per presumpte tràfic de drogues i van comissar un total de 190 grams de substàncies estupefaents. Segons han indicat els Mossos, aquestes detencions són fruit d'una investigació iniciada a principis del mes d'abril. D'entre els detinguts, un d'ells és de nacionalitat andorrana, i té antecedents. Tots ells van ser posats a disposició judicial divendres, i quatre van ser posats en llibertat amb càrrecs, mentre que un va ingressar a la presó.

A principis del mes d'abril els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement que al carrer Pau Clarís de la Seu d'Urgell hi havia un pis on es venien substàncies estupefaents. Des d'aquell moment els agents van iniciar una investigació, amb dispositius de vigilància, i van evidenciar el presumpte tràfic de drogues. A més, van comissar diverses quantitats de cocaïna, haixix i marihuana a persones de la comarca i d'Andorra que sortien d'aquell pis. Finalment, aquest dijous els Mossos van entrar al domicili i van detenir quatre persones que es trobaven a l'interior, i una altra que van localitzar al carrer. A més, van decomissar-los 50 grams d'haixix, 50 de cocaïna i 90 de marihuana, juntament amb altres materials com bàscules de precisió, substàncies per barrejar amb la droga i material per preparar les dosis.

Dels cinc detinguts, un és andorrà de 22 anys i té antecedents, un altre és espanyol de 24 anys, un altre dominicà de 20 anys, una altra ucraïnesa de 18 anys, i el darrer és francès de 28 anys, té antecedents i és l'únic que va ser ingressat a la presó. Els altres quatre van quedar en llibertat amb càrrecs.