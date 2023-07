Mr.Crypto anuncia l'opertura d'unes oficines a Andorra i una ronda d'inversió de 5.000.000 d'euros

Andorra la VellaL'empresari i youtuber Carlos Adams ha sorprès el món cripto amb una notícia emocionant durant el primer torneig de Criptopoquer al Casino d'Andorra. Adams ha comunicat que l'empresa RacksLabs, coneguda per ser la força impulsora darrere la innovadora marca Racks Mafia, responsable del desenvolupament del codi Mr.Cripto, ha iniciat una ronda d'inversió avaluada en 5.000.000 de dòlars. Aquest anunci ha generat un gran rebombori en la comunitat d'inversors i entusiastes de les criptomonedes.

L'ambiciós torneig de Criptopoquer organitzat per primera vegada al Principat ha estat el marc perfecte per a aquest anunci. Carlos Adams, conegut per tenir milions de seguidors al seu canal de YouTube, ha compartit alguns moments del torneig en un vlog emocionant que ha captivat l'atenció dels fans i seguidors.

Amb l'obertura d'aquesta ronda d'inversió, RacksLabs busca finançament per continuar innovant en el món de les criptomonedes i el desenvolupament del projecte estrella, Mr.Cripto. Aquest codi revolucionari ha guanyat popularitat en el sector i ha captivat l'atenció de la comunitat cripto amb les seves solucions avantguardistes.

"Aquesta és una gran oportunitat per als inversors que volen ser part d'un projecte innovador i revolucionari en el món de les criptomonedes. Estem emocionats de veure el suport que rebem de la comunitat mentre continuem creixent i desenvolupant noves oportunitats en el mercat", va dir Adams amb entusiasme.

Les obres previstes a Andorra són una mostra del compromís de RacksLabs amb el país com a base per a la seva innovació i desenvolupament. Andorra, amb la seva regulació cripto-friendly i infraestructura en expansió, es converteix en un pol d'atracció per a empreses emergents dins de l'espai criptogràfic.