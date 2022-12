Multes de fins al triple del defraudat per a qui pirategi a la llum

Andorra la VellaAquest dijous el Consell General va aprovar la reforma del Codi Penal i aquesta porta nous articles que modifiquen les penes d'alguns delictes, com és el cas de modificar els comptadors per a no pagar la llum.

La nova norma estableix que, el qui, alterant les indicacions o els aparells comptadors o emprant mecanismes clandestins o codis secrets, cometi defraudació per un valor superior a 600 euros en la utilització d'energia elèctrica, gas, aigua o altres formes d'energia o fluids aliens, o de sistemes de telecomunicació, ha de ser castigat amb pena d'arrest o multa de fins al triple del perjudici causat.