La 3 Nacions by BWT serà la primera marxa cicloturista en implementar energia renovable

PuigcerdàLa 42a edició de la Marxa 3 Nacions by BWT s'ha presentat aquest dilluns a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Puigcerdà. L'esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim 11 de juny amb centre neuràlgic a Puigcerdà i també passarà per Andorra, serà la primera i única marxa cicloturista en implementar energia sostenible i renovable.

La Marxa 3 Nacions by BWT, que recorrerà com ha estat en totes les seves edicions 3 països i pujarà el port asfaltat més alt d’Europa, el Port d’Envalira, ja compta amb 1.600 ciclistes inscrits, d’un total de 2.500 inscripcions disponibles, a dos mesos de la seva celebració. Però la gran novetat d’aquesta edició és la implementació de la producció d’energia renovable durant el cap de setmana de la marxa. Com destaca Jose Antonio Hermida, organitzador de la Marxa 3 Nacions by BWT, “és un orgull poder dir que som pioners a Espanya i que en farem parlar molt ja que estem obrint un nou camí als esdeveniments esportius per seguir pensant en el mediambient en un futur. També servirà per posar la Cerdanya i Puigcerdà al mapa com a primer esdeveniment autosostenible. Som molts els que comptem amb programes de reducció de residus i conscienciació mediambiental, però hem de seguir sumant, i aquest n’és un bon exemple”, ha destacat Hermida.

Rafael Reyes, Co-fundador i Conseller Delegat de Solideo, explica que la 3 Nacions i Solideo “comparteixen molts valors com la cultura de l’esforç, el creixement orgànic i l’estima i passió per la natura i l’esport”. Destaca també que “no volíem sumar amb un patrocini habitual, sinó fer un pas més enllà i aconseguir que es pogués fer una instal·lació portàtil perquè la marxa fos autosuficient energèticament”, afegeix Reyes.

La instal·lació fotovoltaica que es col·locarà, comptarà amb 30 mòduls fotovoltaics de 400 WP cada un, i que s’estima produirà un consum diari de 52,42 kWh, per això s’ha dimensionat una instal·lació de 12kWp on s’obtindrà un 100% d’autoconsum amb un 4% d’energia com a excedent. “Aquest 4% d’excedent que es produirà, s’injectarà al Poliesportiu de Puigcerdà. Així, no només no s’haurà de posar l’electricitat amb l’impacte mediambiental que suposa sinó que es generarà un excedent del 4% d’energia per a aquesta instal·lació pública. Com a exemple, l’eficiència energètica que es produirà el cap de setmana de la marxa 3 Nacions byBWT, equival al consum d’un cotxe fent un trajecte de 705 quilòmetres”, detalla Rafael Reyes de Solideo.

Gràcies a aquesta unió i a la col·locació de plaques solars en la implementació de mètodes energètics, es fomenta la petjada verda per tal de reduir l’impacte mediambiental dins la 3 Nacions. I així ho destaca també Albert Piñeira, alcalde de l’Ajuntament de Puigcerdà “aquest any tindrem una 3 Nacions on van de la mà Esport i sostenibilitat, valors que tant ens encaixen. Amb aquesta nova implementació, seguim refermant la nostra voluntat i petjada en respectar el mediambient i el territori. Amb la 3 Nacions, des de Puigcerdà estem venent el nostre territori, i La Cerdanya, i que sigui la primera marxa autosuficient des del punt de vista energètic, encaixa perfectament i és una col·laboració que ens fa molta il·lusió”, destaca Piñeira.

L’alcalde de Puigcerdà ha conclòs l’acte destacant que “si el lema de l’any passat era que “La 3 Nacions aquest any val per dos”, volem que aquest any valgui per tres amb la tornada la normalitat en referència al calendari esportiu habitual”.

Les inscripcions per la 42a edició de la Marxa 3 Nacions by BWT que se celebrarà el dissabte 11 de juny estaran disponibles fins el 6 de juny. A partir del pròxim 2 de maig, les inscripcions augmenten de preu passant dels 55 euros del preu inicial als 65 euros fins al 6 de juny o fins a esgotar totes les places disponibles.