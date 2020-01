El primer nadó de l'any havia de néixer el 24 de desembre

Havia de néixer el 24 de desembre, però el fet que s’hagi retardat una setmana ha fet que Anna Casal Machado hagi estat el primer nadó de l’any. Va néixer el dia 1 a dos quarts de tres de la matinada, en un part que va anar molt bé tal com expliquen els pares, Carles Casal Mas i Bruna Machado Fernandes. De fet, van arribar el dia 31 a les deu de la nit a l’hospital i en unes hores la nena ja havia arribat al món. Ha pesat 3 quilos i 270 grams i és el segon fill de la parella, que ja té un nen de cinc anys.

Aquest dijous els pares presentaven l’Anna als mitjans de comunicació, acompanyats del seu germà. La mare confessa que a ella li era igual quan naixés sempre i quan anés tot bé però que en canvi al pare li feia il·lusió que fos l’1 de gener. “Va estar molt pesat tot l’embaràs dient ‘que no sigui el 24, que sigui l’1 de gener, que així serà la més gran de la classe’ i tot això”, relata Bruna Machado. Estan “molt contents” amb l’arribada de l’Anna i la mare explica que tot va anar “genial” i ha agraït el treball de tots els professionals que la van atendre. “Estem molt agraïts”, ha manifestat.

Per al pare el fet que la nena hagi nascut l’1 de gener és “ especial i diferent” i diu que el seu entorn també ha rebut amb “molta il·lusió” el naixement de la nena així com també que sigui el primer nadó de l’any. “Ens diuen que sí que hem encertat!”, bromeja, afegint que els pares en això no han tingut res a veure i que ha estat una cosa de l’Anna, que ha decidit arribar una setmana després del previst.