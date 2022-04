Neix STOP JJOO Aragó i se suma a la campanya per aturar la candidatura olímpica del Pirineu

La Seu d'UrgellAquest dijous s’ha fet públic que l’Aragó es comença a organitzar per combatre la candidatura dels olímpica dels Jocs d’hivern del Pirineu, amb el naixement d’STOP JJOO Aragon, una plataforma homòloga que fa més de tres anys que ja treballa en aquest mateix sentit a Catalunya.

STOP JJOO Aragon es presenta amb un manifest (www.stopjjooaragon.org/manifiesto/ ) que, sota el lema “Por un Pirineo Vivo, Por nuestro futuro ¡STOPJJOO!”, busca les màximes adhesions possibles i demana tres punts bàsics: la retirada del de la candidatura i el seu enterrament definitiu, aturar els projectes d'ampliació de les pistes d’esquí de Canal Roya i la Vall de Castanesa i dirigir les inversions econòmiques cap un model basat en cobrir les necessitats del territori i de la població pirinenca.

La creació de la plataforma aragonesa representa, apunten des de l'entitat catalana, “l’inici de l'organització de la gent preocupada per les conseqüències negatives que comportarà la candidatura olímpica i per la manca d’informació que tenen, així com, el fruit de les relacions que STOP JJOO ha anat fent en els darrers mesos a l’Aragó”.