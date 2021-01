La nevada persisteix a bona part del Pirineu

Tot i que les previsions apuntaven que el gruix de la nevada afectaria Catalunya, i també l'Alt Pirineu i Aran, aquest dissabte, la majoria de la demarcació s'ha despertat aquest diumenge amb noves precipitacions i importants acumulacions de neu. La nevada persisteix aquest diumenge al matí a la majoria de comarques pirinenques i prepirinenques i en diverses localitats situades a cotes mitjanes i baixes ja s'hi ha acumulat prop de mig metre de neu. La neu segueix caient a totes les cotes de la demarcació, tot i que en alguns indrets, com la Seu d'Urgell, en alguns moments la neu s'ha convertit en pluja, quan en poblacions situades a menys cota, hi seguia nevant.

Tot plegat segueix provocant problemes per circular per la majoria de carreteres de la demarcació. Així, aquest diumenge al matí calen equipaments especials a bona part de l'eix pirinenc al seu pas per la demaració, així com per la C-13 a gran part dels Pallars, a la C-28 entre Esterri d'Àneu i Vielha, així com a la majoria de carreteres secundàries de titularitat municipal o de la Diputació de Lleida.

La previsió és que la nevada vagi remetent amb el pas de les hores, tot i que en alguns indrets encara es podria mantenir fins ben entrada la tarda.