No abaixis la guàrdia amb el sol

Ens anem acostant al final de l'estiu. Anem deixant enrere (almenys alguns) els dies de platja i piscina. Els dies de vacances ja comencen a ser un record més i van quedant en el passat. Ara bé, els raigs de sol segueixen vigents aquests dies i, per tant, no hem d'abaixar la guàrdia quant a la protecció solar. Pensem que no passar una llarga estona sobre la tovallola ens deslliure de posar-nos crema solar. Doncs anem ben equivocats. Encara avui hem de sortir de casa ben protegits amb una bona capa de crema solar.

Si a la bossa de les tovalloles de platja només et queden petits grans de sorra i ni rastre de la crema protectora és el moment perquè passis per la secció de perfumeria i parafarmàcia de Pyrénées Andorra per comprar-te la teva crema solar de capçalera o donar una oportunitat a una nova marca. El centre comercial disposa d'una àmplia gamma de protectors solars que es venen en format gel, crema, stick, olis, esprai, llet hidratant...

FACTOR PROTECCIÓ

Quin factor de protecció hem d'utilitzar durant l'estiu? A l'estiu, tal com recomanen els professionals s'ha de fer servir un factor de protecció alt o molt alt, és a dir, un FPS30, FPS50 o superior. I quins beneficis obtindrem? Evitarem les arrugues, les tasques i l'aparició de pigues. A més, amb la protecció solar hidratarem la pell i evitarem l'aparició de càncer de pell, tindrem un bronzejat saludable i evitarem l'envelliment de la pell.

Si t'agrada cuidar-te i tenir cura de la teva pell no te la juguis i vine a Pyrénées Andorra a comprar el teu protector solar per acabar l'estiu ben protegit.