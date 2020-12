El nombre de visitants al novembre cau gairebé un 96%

Durant el mes de novembre del 2020 han entrat al país un total de 22.569 persones, el que suposa una caiguda del 95,8% del nombre de visitants respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquesta caiguda ha estat deguda al fet que des del 26 d'octubre. França i Espanya van implementar noves mesures temporals de restriccions de mobilitat per fer front als contagis de la Covid-19 que es veuen reflectides a l'entrada de vehicles del mes de novembre, informa el departament d'Estadística.

D'altra banda, el nombre d'excursionistes ha estat de 13.910, amb una caiguda del 96,2% i pel que fa al nombre de turistes, ha estat de 8.659 amb una variació negativa del 94,8%. Per país de residència, els visitants francesos han caigut més del 97% i els espanyols més d'un 94%. En els darrers dotze mesos, els visitants han davallat un 29,4%, els turistes un 29,7% i els excursionistes un 29,1%. Des de principis d'any, els visitants han disminuït un 32,9%.

Pel que fa a les pernoctacions, solament un 53% s'han realitzat a establiments de mercat quant al novembre de l'any anterior representaven un 81%. Per tant, el 39% de les pernoctacions s'han realitzat en habitatges d'amics, familiars o propis contra l'11% de l'any anterior. Així, s'ha detectat un augment de les pernoctacions mitjanes, i que s'explica pels treballadors no fronterers que venen a recercar feina o la representació d'una empresa estrangera no resident.

Flux de vehicles a l'octubre

Durant el mes d'octubre van entrar al país un total de 315.601 vehicles, un 6,5% menys que l'any anterior. Més concretament, la disminució s'ha produït a la frontera francesa amb una caiguda del 18,9%, mentre que a la frontera hispanoandorrana la variació ha estat positiva en un 0,3%. El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers dotze mesos ha estat de 3.406.325, el que representa una variació del -18,4% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.174.261 vehicles.

De gener a octubre del 2020, respecte al mateix període del 2019, s'ha produït un decrement del 24,1% en el nombre de vehicles, amb un decrement del 25,1% dels provinents d'Espanya i un decreixement del 22,1% dels provinents de França.