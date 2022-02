Un nou brot a l'hospital contagia dos pacients i tres professionals

Andorra la VellaDesprés del tancament aquest dilluns de l'ala de medicina interna i pal·liatius de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell arran de la detecció d'un brot de Covid-19, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) informa aquest dimarts que s'han tornat a detectar positius al centre hospitalari, tot i que en aquest cas a la tercera planta.

Així, els cribratges periòdics que es realitzen han permès detectar 2 pacients positius dels 20 que hi ha ingressats a l'ala de cirurgia de la tercera planta i 3 professionals, per la qual cosa també s'ha decidit tancar aquesta zona de l'hospital. Els dos pacients s'han traslladat a la planta habilitada per a Covid i les famílies han estat immediatament informades.

Des del SAAS s'assegura que arran dels dos brots produïts en 24 hores s'han tornat a intensificar els controls amb antígens a les visites dels pacients.