Nou ingressos per covid a l'UCI, cap d'ells per òmicron

Andorra la VellaSalut ha notificat aquest dilluns 717 nous positius al llarg del cap de setmana amb 347 casos el divendres, 188 el dissabte i 182 el diumenge. El nombre de casos totals des de l'esclat de la pandèmia és de 30.605 i les altes ja s'eleven a les 25.422. Durant la roda de premsa d'actualització sanitària, Mas ha informat que en aquests moments hi ha 5.039 casos actius i que no s'ha hagut de lamentar cap nova mort després de les defuncions del passat divendres. Així, aquesta disminució del nombre de contagis diàris ha situat la taxa de reproducció en 0,78.

Pel que fa a la pressió sanitària, hi ha divuit pacients ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, set a planta i nou a la Unitat de Cures Intensives (UCI), set dels quals es troben sota ventilació mecànica. A banda, també hi ha dos residents del Cedre ingressats a la planta Covid-19 habilitada al mateix centre. Totes dues persones van donar positiu en un test ràpid d'antígens i no presenten cap símptoma. En la roda de premsa, Mas també ha volgut informar que tots els pacients a l'UCI tenen la variant Delta.

D'altra banda, hi ha 174 aules afectades pel coronavirus. Un total de 144 classes estan sota vigilància activa, quinze en total i 129 en parcial, a banda de 30 aules sota vigilància passiva. Mas ha remarcat que els protocols actuals són els adients i ha assegurat que en les aules de maternal, en anar sense mascareta, cal aïllar tota la classe quan surt una persona positiva. "Ara com ara no es preveu un canvi d'aquest protocol", ha confessat la secretària d'Estat.

Finalment, i respecte a la vacunació, aquest divendres van arribar 10.000 vaccins Moderna procedents de Portugal. En total, ja s'han administrat 147.741 vacunes, 1.316 més que el divendres. D'aquesta manera, el 82,7% de la població major de 16 anys ha rebut una dosi i el 81,7% ja disposa de la pauta completa. Entre els joves de 12 a 15 anys, el 71,3% porta una dosi i el 67,9% ja en duen dos. Respecte a les terceres dosis, Mas ha avançat que ja s'ha citat a totes les persones majors de 18 anys.