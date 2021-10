El nou Pla nacional de la joventut comptarà amb l'assessorament del Consell d'Europa

Andorra la VellaLa ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha informat que el Comitè director per la Joventut del Consell d'Europa (CDEJ) assessorarà el Govern en la redacció del nou Pla Nacional de Joventut. Ho ha manifestat aquesta tarda durant la celebració de la Taula Permanent de la Joventut, un òrgan de diàleg i coordinació on participen els representants del ministeri i els consellers comunals amb competències en aquesta matèria. El suport per part del Consell d'Europa vindrà de la mà de dos i tres experts acompanyats de la directora del Departament de Joventut del Consell d'Europa.

En aquest sentit, Pallarés ha indicat que abans de marcar un calendari per a la renovació del pla nacional, la voluntat de la taula de treball és poder explicar al Consell d'Europa les accions que Andorra ja ha dut a terme, com són "la setantena de propostes d'acord que va aprovar el Consell General per part de les agrupacions polítiques", les quals ha matisat que suposen un treball que "altres estats no tenen i nosaltres sí". "Un cop posem sobre la taula el treball que ja tenim i el que es podrà dur a terme des d'altres organismes, veure com plantegem el calendari, però és una feina de molts mesos perquè s'ha de recollir tota la informació i s'ha de treballar amb totes les parts implicades", ha puntualitzat. L'objectiu de redactar un nou Pla Nacional de Joventut és poder desenvolupar accions i polítiques públiques molt més concretes, focalitzades i afinades als interessos i necessitats de la joventut del país.

Més enllà de l'assessorament, la ministra ha comentat que durant la reunió també han tractat la revisió del decret de les taules per simplificar-les i "poder obtenir una comunicació més àgil entre els tècnics i l'acció política", i la creació d'una nova pàgina web anomenada Informa't i que vindrà a substituir la guia que hi havia anteriorment. "Digitalitzar aquesta mena de documents és un dels objectius del Govern i, a més també serà una manera d'arribar a molta més joventut i d'obtenir la informació més àgilment", ha apuntat.

Per cloure, Pallarés ha posat en relleu que a la taula també hi han participat membres del fòrum de la joventut i els hi han presentat els treballs que tenen en cartera i un nou projecte que tenen entre mans, al qual l'executiu ha atorgat una subvenció. En referència a la valoració de la taula respecte a l'actitud dels joves al país, la titular de la cartera d'Afers Socials ha assenyalat que al Principat "tenim un jovent molt implicat, que participa en voluntariats, fa propostes i participa en els punts joves dels comuns. Crec que és un nucli actiu al país i molt positiu".

Qüestionada sobre la voluntat de recuperar la figura de l'educador de carrer, el responsable de crear vincles amb els joves i els adolescents i parlar dels problemes que afronten, la ministra ha acceptat que des d'Afers Socials han treballat per ampliar les contractacions als serveis de joventut, però ha manifestat que "no és fàcil trobar els perfils adients". Tanmateix, ha reiterat que la intenció és treballar tots plegats, el Govern i els comuns, "per poder millorar l'acció directa que es pot fer amb els joves de cada parròquia".

Afers Socials aposta pel diàleg en l'afer del vel

Quant a l'evolució de l'informe per l'afer del vel, Pallarés ha exposat que estan seguint el protocol establert per aquesta tipologia de casos. En aquest sentit, ha posat en relleu que des del ministeri aposten per dialogar i la bona entesa amb la família, motiu pel qual el primer pas serà mantenir una reunió amb els progenitors. Cal recordar que el cas afecta dos germans bessons, nena i nen d'onze anys, que des de mitjans de setembre no acudeixen a l'escola, al Lycée, per la negativa de l'escola de deixar assistir a la jove a classe amb vel.