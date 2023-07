Nou torneig gamer a la vista

El pròxim 29 de juliol tens una cita amb Epizen i més en concret amb IO:Electro&Home. Si ets una jugadora gamer t'has de marcar en vermell aquest dia en el teu calendari personal. La botiga especialitzada en electrònica i productes gamer organitzen un nou torneig en viu que s'acull sota el "Game on: Epizen Anniversary Tournament".

El primer aniversari d'Epizen i de retruc d'IO:Electro&Home no podia passar desapercebut i per aquest motiu ho vol celebrar com es mereix. Premis valorats amb 500 euros, regals i competició no hi podien faltar. I per a l'ocasió, el centre comptarà amb la participació dels youtubers Revol Aimar i Bale GG.

Les competicions programades pel 29 de juliol a l'espai gamer d'IO:Electro&Home són les següents:

11.00 hores League of Legends (dins IO:Electro&Home, zona PC Razer)

11.00 hores Clash Royale

12.00 hores FIFA (passadís IO:Electro&Home amb PS5)

15.00 hores Marvel Snap

15.00 hores Rocket League (dins IO:Electro&Home, zona PC Razer)

Simulador de cotxes operatiu durant tot el dia

Ja pots fer la teva inscripció aquí.

Aprofita el primer aniversari d'IO:Electro&Home i participa del torneig gamer que hem preparat per a tu.