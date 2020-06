Una nova mort eleva els decessos per coronavirus a 52

El nombre de víctimes mortals a Andorra a causa de la Covid-19 s'eleva a 52 després d'un mes sense cap defunció per la malaltia. Segons ha informat el Govern amb l'actualització diària de les dades sanitàries, el difunt es tracta d'un home de 95 anys provinent de Salita i que ja es trobava ingressat a l'hospital abans del recent cribratge que es va fer al centre sociosanitari.



A més, en les darreres 24 hores hi ha un nou cas positiu que situa els casos totals en 854, dels quals 13 encara resten actius i 789 persones ja han superat la malaltia. Aquest nou infectat correspon a un professional de salut, el qual s'ha detectat a partir de les proves TMA que es realitzen periòdicament als centres sociosanitaris, i a hores d'ara hi ha dos sanitaris positius per coronavirus. Pel que fa als cossos especials continua sense haver-hi cap afectat.



D'altra banda, amb aquesta defunció en les darreres 24 hores, a l'hospital resten set persones ingressades a planta. Des del Govern també han indicat que dels 133 resultats rebuts, 130 han resultat negatius i tres positius.



L'església de les Valls d'Andorra ha organitzat una missa funeral per les persones que han traspassat durant la pandèmia de la Covid-19, les quals no han pogut ser acomiadades per les seves famílies de la manera desitjada. La cita tindrà lloc el pròxim 22 de juny, a les 20 hores, a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella, i estarà presidida per l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. Segons ha detallat l'arxiprest de les Valls, mossèn Ramon Sàrries, a banda d'acomiadar els difunts, la celebració té com a objectiu pregar per les persones grans que viuen a casa seva o en una residència i que "han estat tocats per la malaltia", i també "donar gràcies a Déu pel treball i sacrifici de tantes persones que han estat al peu del canó" durant l'emergència sanitària.



Totes les famílies que han patit alguna pèrdua estan convidades a la missa i, per aquest motiu, es reservarà un espai específic per a elles a l'església. Mossèn Ramon Sàrries ha explicat que les mesures de seguretat han estat pactades amb el ministeri de Salut. Així, es permetrà l'entrada de dos familiars per difunt, a no ser que finalment l'aforament limitat no s'assoleixi i puguin assistir més persones d'una mateixa família, i caldrà dur la mascareta de manera obligatòria.



651x366 Una nova mort eleva els decessos per coronavirus a 52 Una nova mort eleva els decessos per coronavirus a 52