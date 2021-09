Nova reunió amb l'oci nocturn perquè pugui obrir en "les properes setmanes"

Andorra la VellaUn dels sectors més afectats per la pandèmia com és el de l'oci nocturn, comença a veure una mica de llum al final del túnel. Aquest dijous, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha assegurat que la prioritat de l'executiu és poder-lo obrir amb les mesures adequades de seguretat perquè "aquesta activitat pugui començar a funcionar en breu", concretament, en les properes setmanes sempre sota criteris de prudència, ha indicat.

El titular de Salut ha avançat que la setmana vinent hi haurà una reunió amb els representants de l'oci nocturn i ha reiterat que la relació amb el sector ha estat sempre molt fluïda. Tot i així, ha reconegut que durant el període vacacional hi ha hagut un cert neguit, però "el diàleg ha de seguir i hem de buscar fórmules" per la reobertura, "sigui amb proves pilot o amb una obertura definitiva amb mesures". En aquest sentit, ha explicat que s'han demanat algunes correccions amb aspectes lligats a elements de seguretat i "crec que aviat el podrem obrir".

Des del Govern, però, recorden que aquest període de l'any, amb el retorn de vacances i la tornada a les escoles, s'analitza amb molta precaució per evitar possibles rebrots. De fet, Benazet ha comentat que l'any passat amb aquestes dates es va accelerar molt la transmissió del virus amb el retorn de les vacances després del dia de Meritxell. "Hem d'estar molt atents al que pugui passar la segona setmana de setembre", ha manifestat.