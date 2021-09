Un miler de joves d'entre 12 i 15 anys han rebut avui la primera dosi de la vacuna contra la Covid

Andorra la VellaLa vacunació dels joves entre 12 i 15 anys ha començat aquest dijous, i es preveu que durant el llarg del dia s'administrin uns 1.000 vaccins en aquesta franja de població. Així ho ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, quan ha explicat que d'aquesta franja hi ha 1.082 inscrits per rebre la vacuna, i que durant la jornada d'aquest dijous s'han inscrit al voltant de 80 joves més que seran citats en els propers dies. D'altra banda, i gràcies a la bona situació i a la baixa incidència que hi ha actualment, també s'alleugereixen certes mesures. L'executiu retira els registres dels locals de restauració, dels esdeveniments culturals i esportius i dels casals d'avis, i també augmenta a 20 persones les reunions de familiars i amics en espais exteriors.

Pel que fa a la vacunació, ja s'han administrat un total de 97.967 vaccins, 51.160 primeres dosis, 46.710 segones i 97 terceres. En aquests moments, el 69,9% de la població vacunable ja ha rebut el vaccí, tal com ha informat el titular de Salut, qui ha remarcat l'eficàcia de les vacunes assegurant que el 70% dels infectats durant la darrera setmana no estaven vacunats. El total d'inscrits a la plataforma per rebre la vacuna és de 54.133 persones.

Les bones dades actuals de la pandèmia s'observen amb els nous positius. Des d'aquest dimecres tan sols s'han detectat dos positius més, i des de dimarts un total de vuit. Els casos totals es troben en 15.078 i les altres ja s'eleven a 14.904. Pel que fa als casos actius, en resten només 44, respecte dels 280 que hi havia fa un any, tal com ha apuntat Benazet. L'altra bona notícia és que les defuncions es mantenen en 130 i que en aquests instants no hi ha cap pacient ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per la Covid-19. Finalment, el ministre també ha comentat que aquest dijous, amb el retorn a les aules, s'han iniciat els cribratges escolars, i dels 1.400 tests efectuats tan sols un ha estat positiu.