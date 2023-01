Nova temporada del programa 'Envelliment saludable' de la Fundació Crèdit Andorrà

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà inicia una nova temporada del programa 'Envelliment saludable' adreçat a les persones majors de seixanta anys. Les activitats, que començaran el proper 16 de gener i que s'allargaran fins al 23 de juny, tindran un format híbrid que combinarà la presencialitat i la formació en línia.

Per a aquesta temporada, a més de les propostes relacionades amb les tecnologies de la comunicació i de la informació, es durà a terme un taller del programa de disseny Canva per aprendre a crear projectes gràfics i audiovisuals; s'oferiran xerrades sobre l'ús o l'abús dels fàrmacs, sobre liquats i batuts, o sobre com la tecnologia pot contribuir a la salut; es visitaran nous museus i monuments d'Andorra com la nova seu del Consell General o l'espai Bici Lab; es parlarà del certificat digital per facilitar les gestions amb l'administració, i s'aproximarà la cultura del país amb conferències sobre la transhumància, el desenvolupament de les institucions andorranes o la construcció amb pedra seca.

Des de la Fundació Crèdit Andorrà es recorda que les inscripcions a les activitats presencials es podran dur a terme a partir del 9 de gener trucant al telèfon 868 025.