Una nova víctima eleva les defuncions per Covid a 156

Andorra la VellaUna nova víctima relacionada amb la pandèmia del coronavirus incrementa el nombre de defuncions fins a les 156. Ho ha manifestat el ministre de Salut, Albert Font, qui ha recordat que, tot i que avui dia la malaltia tingui una traducció "més fluixa, encara és perillosa" i ha lamentat el traspàs. El titular de la cartera sanitària també ha fet el punt sobre l'actualització sanitària, indicant que durant la darrera setmana s'han detectat un total de 160 nous casos, una xifra que eleva el nombre de persones amb el virus actiu a 211.

Quant al nombre de casos totals des de la irrupció de la Covid, els casos comptabilitzats s'enfilen als 46.824, mentre que el nombre de recuperacions se situa en les 46.457. En relació amb la pressió sobre el sistema sanitari, Font ha exposat que hi ha tres persones ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals dues es troben a planta i una a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica. Respecte a la situació als centres sociosanitaris, al Cedre hi ha setze casos actius, a Salita dos, dos a Sant Vicenç d'Enclar i una persona a l'Albó.

Font també ha anunciat que el Govern ha rebut una nova modalitat de vacunes, bivalents, procedents d'Espanya. Són 3.000 dosis que s'administraran com a record a les persones majors de 60 anys i que tenen afectació per a la primera soca del virus i, com a novetat, per a la variant Òmicron, per la qual cosa, tal com ha mencionat, "són més específiques, completes que els primers vaccins que es van inocular". En aquest sentit, i qüestionat sobre un possible agreujament de la pandèmia durant l'hivern, Font ha asseverat que "no es preveu" una circulació del virus igual d'agressiva que a l'inici de la pandèmia, però tampoc ha tancat la porta a aquest fet tenint en compte la baixada de temperatures i la consegüent reducció de les defenses de la població.