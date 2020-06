Les obres als Serradells no començaran fins l'1 de setembre

El comú d’Andorra la Vella havia pactat amb l’empresa constructora que havia d'executar les obres dels Serradells que els treballs arrencarien l’1 de juliol, després de l’aturada de la construcció arran de la crisi de la Covid-19. Cal recordar que, inicialment, aquestes obres s'haurien d’haver iniciat a mitjans del mes de març. Una demanda davant de la Batllia de l’empresa que estava fent els treballs en el moment de l’incendi, Progec - perquè es faci un nou peritatge dels danys causats pel foc -, ha fet que el comú hagi hagut de fixar una nova data per a l'inici de la reconstrucció del centre esportiu: l’1 de setembre.

Els cònsols major i menor d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié, han comparegut aquest dimecres en roda de premsa per explicar la situació actual. Així, Marsol ha manifestat que quan es va saber que la construcció es podria reprendre es va començar a treballar amb Locubsa (l’adjudicatària de l’enderrocament i d’una part de la reconstrucció) per a la represa dels treballs. Es va arribar a un acord perquè es pogués fer una dilació del pagament de les certificacions i que, enlloc dels 60 dies que estan establerts, es puguessin pagar en el termini d’un any. El comú volia aquest acord per si es produïen “problemes de tresoreria” i per poder tenir “muscle i oxigen”, tal com ha destacat Astrié, en cas que el comú necessités diners en efectiu per poder fer front a les despeses o inversions “fruit de la crisi sanitària”. És a dir, es volia poder disposar dels quatre milions dels Serradells en cas que calguessin per altres coses i poder disposar d'un termini més ampli per pagar l'empresa. De manera paral·lela al pacte per a diferir els pagaments, també es va acordar que les obres arrenquessin l’1 de juliol però “lamentablement”, tal com ha dit Marsol, no es podrà complir aquest calendari ja que Progec ha instat una demanda a la Batllia sobre la quantificació dels danys, la qual cosa ha suposat que els treballs no puguin arrencar, ja que això no serà possible fins que la justícia ho determini. La cònsol major confia que aquest peritatge es faci de pressa; de fet ha manifestat que espera que “a finals de juliol” estigui acabat i que, per tant, les obres, que està previst que durin 15 mesos, puguin començar a principis de setembre.

Des de la corporació comunal recorden que hi havia un acord amb les companyies asseguradores a través del qual el comú va percebre quatre milions en concepte d’indemnització dels danys i tal com ha manifestat Marsol és “sorprenent” que la demanda de Progec arribi ara, si bé ha manifestat que “suposa” que volen tenir aquest peritatge perquè els deuen reclamar aquests quatre milions i volen estar segurs que aquesta és la quantificació exacta dels danys. De fet, Marsol augura que aquest judici, en el qual el comú no hi és part perquè ja ha cobrat, pot ser “llarg i difícil”.

De manera paral·lela a aquest anunci sobre l’inici de les obres dels Serradells, el cònsol menor s’ha referit al fet que el 15 de juny els Serradells reprendrà l’ activitat esportiva segons els protocols marcats des del Govern per garantir el distanciament social i les mesures higièniques per evitar la propagació del virus. Astrié també ha explicat que, de cara a aquest estiu, es treballa per poder oferir l’aigua parc que es va celebrar l’any passat a l’Estadi Comunal. El comú ho vol tenir preparat perquè es pugui dur a terme en cas que les autoritats sanitàries determinin que es pot dur a terme aquest tipus d’activitat i per això ha aprovat treure ja el concurs. De fet, el 15 de juny arrencaran les inscripcions per als esports i les activitats d’estiu, ha avançat Astrié.