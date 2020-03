Un centre caní ofereix serveis especialitzats a persones confinades pel coronavirus

Un centre caní del Principat està oferint, a través de les xarxes socials, els seus serveis especialitzats en la cura de gossos en col·laboració amb Protecció Civil per a totes aquelles persones positives per Covid-19 o per totes aquelles que restin en quarantena al seu domicili. En aquest sentit, des del centre han indicat que estan disposats a ajudar en tot el que faci falta i, per això, l'empresa ja no ofereix el seu servei habitual de residència i prohibeix les visites al centre, si no és en cas d'emergència.

Segons el protocol que han publicat a les xarxes, la seva prioritat és atendre els gossos de les persones positives del virus i aquelles que restin confinades al seu domicili. Per a fer-ho, el centre caní ha assegurat que en el cas de ser requerits, amb totes les mesures de seguretat escaients, es desplaçarien fins al domicili per tal de recollir el gos i dur-lo fins al centre. En aquest cas, per tal de no mantenir contacte amb la persona contagiada, es demanaria que es deixés tot preparat fora del domicili per no haver d'entrar-hi en cap moment.

Aquests serveis d'emergència tenen un cost de gairebé 20 euros la nit per gos, un preu que des del centre asseguren que és més reduït de les seves tarifes habituals, vist l'estat d'alerta en què es troba el país.