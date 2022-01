Òmicron entra a Salita, Clara Rabassa i provoca un brot al Cedre, sense afectacions greus

Andorra la VellaEls centres sociosanitaris no s'han salvat de l'arribada de la variant Òmicron. Aquest dimecres, en l'actualització sanitària, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha confirmat que hi ha tres residents del Cedre (un dels quals no està vacunat), cinc de Salita i tres de Clara Rabassa afectats per la nova variant. Tots els afectats són asimptomàtics. Concretament, Benazet ha matisat que els positius del Cedre es poden considerar com un brot, ja que han sorgit tots en la mateixa planta, en la qual, també han donat positiu dos auxiliars i una persona del personal de neteja. Per aquest motiu, des del SAAS s'enviarà una carta anunciant que es restringeixen les visites i les sortides d'aquest centre. A banda, el ministre també ha confirmat baixes laborals per la Covid-19 en aquests centres sociosanitaris, però ha remarcat que no s'ha vist una relació causal en una mateixa àrea com en el brot sorgit al Cedre.

En aquest sentit, el ministre ha destacat la importància d'haver administrat la tercera dosi als centres sociosanitaris, i ha assegurat que l'impacte de la variant Òmicron en aquests espais és "controlable". A més, aquests positius de les residències, en ser asimptomàtics, no es traslladen a llits hospitalitzats, i es fa una contenció i aïllament al mateix centre.