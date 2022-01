Òmicron ha entrat a 200 aules en vuit dies

Andorra la VellaGovern informa que hi ha 197 aules afectades per la covid des que es van reprendre les classes el passat 10 de gener. N’hi ha 168 en règim de vigilància activa, de les quals, 23 estan totalment tancades. La resta tenen alguna incidència que afecta una part de l’alumnat. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dimarts que Andorra ha arribat al “punt que amb la variant òmicron tindrà més circulació de virus. Caldrà mirar d’evitar l’efecte amplificador”, ha afegit el dirigent, qui ha insistit que les aules es mantindran obertes amb les mesures aprovades per mirar de frenar els contagis. Una d’aquestes mesures són els cribratges setmanals: aquest dimarts s’han reportat 1.030 tests, amb una positivitat per covid menor al 5%.

