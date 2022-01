Òmicron s’acarnissa a Andorra a la franja entre 15 i 44 anys

Andorra la VellaLa variant més infectiva del Sars-Cov-2 ha fet variar les gràfiques estadístiques que des del principi de la pandèmia difon setmanalment el Govern. Tal com es ve repetint des de la detecció d’òmicron al país, la darrera setmana de l’any, la incidència del coronavirus a la societat està disparada tot i que aquesta no reverteix en un increment de la pressió a l’hospital, on els ingressos més greus són causats per la seva antecessora delta. Ara bé, si fins al desembre la franja d’edat més afectada pels contagis era la corresponent a l’alumnat, entre els 0 i els 14 anys, ara aquesta dinàmica ha canviat. Des del 30 de desembre, hi ha dues franges que s’han disparat: la dels 15 als 29 i la dels 30 als 44 anys.

L’inici de la sisena onada, a final de novembre, va ser provocat per la transmissió del virus entre els infants i els seus cercles més propers, tant a les aules com a les llars. Les vacances nadalenques han aturat aquesta transmissió i, juntament amb la irrupció d’òmicron, des d’inici d’any s’han disparat els contagis entre els 15 i els 44 anys. Totes les franges d’edat s’han vist afectades i pateixen directament la incidència del virus, però aquest afecta, principalment aquestes dues franges.

De fet, en només 10 dies, l’afectació ja duplica el pic de contagis que va registrar la franja dels 0 als 14 durant aquesta sisena onada, cap al 12 de desembre. La incidència és tan gran i s’ha registrat en tan poc temps que dona sentit a l’afirmació de les autoritats que diu que la meitat de la població acabarà contagiant-se d’òmicron.

Les dues franges d’edat que registren més incidència, després de les dues ja esmentades, són dels 0 als 14 i dels 45 als 59 anys. Finalment, les ‘menys’ afectades, tot i que també es veu una incidència creixent, són les que pertanyen als col·lectius de més edat: dels 60 als 74 i a partir dels 75. Probablement, aquestes darreres són les que registren menys incidència perquè són les que s’exposen menys als contagis.