Ordino destina 11.500 euros a continuar treballant en la dinamització turística de la parròquia

OrdinoEl comú d'Ordino ha contractat a l'empresa Pas Grau Internacional fins a final d'any per 11.500 euros amb l'objectiu que doni suport al servei d'Oficina Tècnica pel desenvolupament del pla de dinamització turística 2022. Aquesta oficina és el suport que tindrà el departament de Dinamització i Turisme del comú per continuar amb la implementació de les diferents accions establertes en el pla de dinamització turístic que la corporació va iniciar el 2020.

Segons informen des del comú, la contractació de l'empresa servirà per donar suport en la creació dels nous productes turístics que encara estan per determinar, com l''slow-tourism', el turisme rural o les noves experiències que es volen llençar al voltant de la marca Riberamunt, que es va engegar aquest passat estiu amb la finalitat de potenciar els diferents pobles de la vall. En aquest sentit, Pas Grau Internacional també ajudarà a actualitzar i millorar aquest producte.

A banda de dissenyar el pla de comunicació per aquesta propera temporada, l'empresa també participarà en les diferents taules de dinamització de la parròquia, en la creació d'un segell específic per les empreses turístiques 'col·laboradores' de la reserva de la biosfera, en la recerca d'un label turístic nou i ajudarà a fer que la parròquia pugui aconseguir l'etiqueta 'Best Tourism Village', que atorga l'Organització Mundial del Turisme. Així doncs, tal com va sortir publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, l'adjudicació dels treballs a l'empresa s'ha fet de forma directa.