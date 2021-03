Ordino organitza l'Escape Room de Sornàs pels joves durant les vacances de Pasqua

OrdinoEl comú d'Ordino prepara diferents activitats per a la setmana de les vacances escolars de Pasqua, que tindrà lloc del 29 de març a l'11 d'abril. El dijous 8 d'abril, els infants d'entre 9 i 11 anys faran un viatge en el temps gràcies a l'Escape Room exterior de Sornàs. La iniciativa, ideada per les guies de muntanya i culturals, Mar Gual i Inka Bellés, que trasllada el públic al modus vivendi dels anys 30 al Pirineu, ha despertat l'interès per organitzar una sortida amb els joves. L'objectiu és abastar una franja d'edats àmplia i amb aquesta voluntat s'han aliat els dos serveis dedicats als infants i als joves de la parròquia com són el Punt d'Informació Juvenil (PIJ) i la Ludoescola. L'activitat estarà inclosa en el programa de vacances del PIJ de manera que es potenciarà l'intercanvi d'experiències entre edats diferents. Escalada, waterpolo i un torneig de futbol sala, són les propostes esportives, a banda d'un 'paintball', una visita al Museu del còmic i una sortida a Caldea, que són la resta d'activitats per a joves de 12 a 30 per aquestes vacances.

Despertar el vessant creatiu i artístic dels infants i joves és un altre dels objectius proposats per aquestes vacances de Pasqua des de La Capsa, que també vol arribar a una franja d'edat més àmplia. S'han programat quatre tallers que es faran tant a Ordino com a la Massana. Totes les activitats són gratuïtes, però necessiten la reserva prèvia. 'Per pasqua fem volar ocells' serà el taller dirigit a infants de 6 a 9 anys el 30 de març entre les 11 i les 12.30 a Ordino i de les 15 a les 16.30 a la Massana. Pels joves de 14 a 17 anys hi haurà un taller de nocions bàsiques d'aquarel·la el proper 31 de març entre les 11 i les 12.30 hores a Ordino i entre les 15 i les 16.30 a la Massana.

Entre el jovent d'11 a 13 anys es podrà fer un taller de 'lettering' i 'doodles' amb motius de Pasqua el 8 d'abril a Ordino i el 9 a la Massana entre les 11 i les 12.30 hores. Finalment, pels més petits, de 4 a 6 anys es proposa la creació d'una manualitat sota el títol 'I per Pasqua un conill'. Aquesta activitat es farà el 6 d'abril a Ordino i el 7 d'abril a la Massana entre les 11 i les 12.30 hores. Les inscripcions a la Ludoescola per les vacances de Pasqua ja estan obertes, en línia a tramitsordino.ad per tots aquells que ja disposem de la documentació necessària o al Servei de Tràmits.