Ordino posa en funcionament la màquina de reciclatge invers

OrdinoOrdino ha posat en funcionament la màquina de reciclatge invers que va ser la segona proposta guanyadora del pressupost participatiu del 2021 que va engegar la corporació. La màquina es troba ubicada a l'aparcament de Prat de Call, ja que havia d'estar en un lloc cobert, i així també permet als ciutadans apropar-se per fer aquesta acció en vehicle, ha exposat la cònsol menor, Eva Choy, durant la inauguració de la màquina, la qual té una doble finalitat. Per una banda, té l'objectiu de potenciar "el reciclatge d'envasos" i de l'altra, ha de servir per a "la dinamització dels comerços de la parròquia", ha manifestat Choy, qui ha explicat que el projecte consisteix a reciclar els envasos a la màquina, i aquesta a canvi, dona un tiquet de deu cèntims per a cada envàs a bescanviar als comerços que s'han adherit al projecte. "De moment tenim una quarantena de comerços que ja s'han adherit i hem deixat la possibilitat que aquells interessats s'hi puguin anar afegint", ha informat Choy. Concretament, la llista dels establiments es pot trobar a través d'un codi QR que apareix en el tiquet que dona la màquina.

D'aquesta manera, per cada envàs que es recicli, es donarà un tiquet de descompte de deu cèntims, els quals es podran acumular i tindran una validesa fins al setembre. El comú destina un total de 10.000 euros a aquest projecte i un cop s'esgotin, "haurem de donar per finalitzada la campanya de reciclatge", ha manifestat la cònsol menor, qui ha afegit, que en acabar es farà una valoració per veure si ha tingut èxit i per observar si cal continuar-ho endavant. Els 10.000 euros permeten reciclar 100.000 envasos i si es consumeixen aviat, "voldrà dir que s'ha fet un bon reciclatge i la gent ha participat en el projecte", ha indicat.

Choy també ha comentat que el projecte s'encabeix molt bé amb Ordino pel fet de ser reserva de la biosfera. La màquina ha estat cedida al comú de forma gratuïta i el projecte va ser presentat pel ciutadà, Víctor Garcia, qui ha comentat que la idea li va sorgir arran dels seus viatges als països nòrdics. "El tema del reciclatge està molt fomentat entre la població d'aquests països" i estan molts conscienciats amb el medi ambient, ha explicat, afegint que aquest tipus de màquines estan molt arrelades a la població d'aquests països. "Vaig pensar que aquesta màquina quadra al 100% amb la parròquia d'Ordino", ha indicat.