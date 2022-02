Ordino somia el desviament de la Massana

OrdinoSe’n parla des de fa dècades però malgrat que el volum de circulació ha esdevingut insostenible el desviament de la Massana continua sent un projecte somiat per molts, especialment els qui vénen o es dirigeixen a qualsevol dels pobles de la vall d’Ordino, però també els habitants de localitats com Pal o Arinsal. Fins no fa gaire els problemes es concentraven a primera hora del matí i a la tarda. Ara les retencions es produeixen a qualsevol hora del dia, independentment de si coincideix amb l’entrada i sortida de les escoles o l’obertura i tancament del telefèric.

Les vies d’accés a la Massana registren més volum de circulació del que poden suportar. Cada cop són més les veus que recorden que només amb la desviació es podrien alleugerir els taps de cotxes, autobusos i camions que han esdevingut un problema quotidià. L’opció d’agafar les carreteres secundàries d’Anyós i, alternativament, de Sispony ja no funciona. En primer lloc perquè es tracta de vies més estretes i amb revolts tancats on quan es creuen dos vehicles sovint s’ha de cedir el pas, cosa que alenteix la circulació i causa igualment aturades i retencions. I en segon lloc perquè no estan preparades per tolerar el pas a diari de centenars de cotxes i camions, moltes d’aquests de gran tonatge del sector de la construcció.

Aquesta setmana el conseller de l’oposició al comú d’Ordino, Enric Dolsa, ha posat de manifest que el desviament és prioritari. Ha qualificat d'escàndol que no hi hagi contemplada aquesta obra en cap pressupost. També la consellera Sandra Tudó s’ha mostrat a favor del desviament i ha explicat que hauria de ser una actuació prioritària pel benestar dels ciutadans de la Massana i Ordino. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha dit que “s'està mirant amb el Govern quina alternativa hi ha al desviament”, un projecte que “els consellers generals de la Massana i d'Ordino van considerar que no era una obra prioritària”, recorda Dolsa.