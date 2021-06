La OTSO Travessa d'Encamp exhaureix les 300 inscripcions previstes i incorpora una marató de 42 quilòmetres

EncampLa OTSO Travessa d'Encamp ja escalfa motors per celebrar la 38a edició aquest cap de setmana. Es tracta d'una competició en la qual el 95% del recorregut és muntanya i que té com a epicentre la plaça dels Arínsols, ja que és des d'allà on s'efectuaran tant les sortides dels corredors com les arribades, i també serà l'indret on s'instal·larà el 'village'. El conseller de Joventut i Esports del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez, ha manifestat estar "molt contents perquè hem exhaurit les inscripcions arribant als 300 participants", per la qual cosa es tracta d'un fet que "denota l'afecte que li donen els corredors a aquest tipus de travessa". Per a aquesta edició hi haurà els recorreguts habituals de 7, 12 i 21 quilòmetres, però, a més a més, s'ha incorporat una marató de 42 quilòmetres, que se celebrarà dissabte.

Per tal de donar compliment a les normes sanitàries, totes les sortides es faran de forma esgraonada. El dissabte, a partir de les 7.30 hores, es donarà la sortida de la cursa de 41 quilòmetres, mentre que la resta, que se celebraran diumenge, es faran a les 8.30 hores (7 quilòmetres), a les 9.30 hores (12 quilòmetres) i a les 10.30 hores (21 quilòmetres). Serà necessari que els corredors duguin la mascareta en el moment d'iniciar la cursa, però se la podran treure durant el recorregut, sent necessària només quan es faci un avançament i als avituallaments. Així mateix, es cribrarà tots els voluntaris que hi participin per part d'OTSO i es demanarà un test d'antígens negatiu a tots els corredors amb una antiguitat màxima de 72 hores.

Fernàndez ha destacat que poder celebrar una nova edició de la cursa "és tot un èxit", i ha mostrat la satisfacció de poder treballar una vegada més amb OTSO "perquè és tipus de cursa que ha agafat un tret diferencial" en la qual hi prenen part "corredors d'alt nivell". En aquest sentit, cal destacar que del total d'inscrits, el 80% realitzaran cadascuna de les proves per primera vegada, mentre que un 35% dels corredors són internacionals. Precisament, aquest fet contribuirà a generar despesa als establiments comercials i de restauració de la parròquia. "Tenim clar que el fet d'apostar fermament per tot aquest tipus d'activitats esportives generen un retorn molt gran", ha indicat.

Al seu torn, la responsable d'OTSO, Liliana Ochoa, ha destacat que la 38a edició també tindrà com a eix central la solidaritat. Tant és així que dels 30 euros que costa la inscripció per cadascun dels recorreguts es destinarà un euro a Unicef i un altre a la Creu Roja. En aquest preu, tal com ha manifestat, s'inclourà un 'welcome pack' i un 'finisher pack' amb productes promocionals d'OTSO, així com el dorsal i una assegurança. Pel que fa als premis, Ochoa ha posat en relleu que tots seran en efectiu. De fet, s'entregaran 300, 150 i 100 euros per als tres primers classificats de cada categoria, a banda d'una copa també pels tres primers i un sorteig de material que es farà entre tots els assistents.

També ha destacat que la celebració de l'esdeveniment coincidirà amb la celebració del Dia internacional del Medi Ambient. En aquest sentit, ha explicat que "el Govern ens ha demanat que fem un anàlisi sobre la petjada de carboni que cada atleta deixa a la muntanya".

Per la seva banda, el director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Carlo Ferrari, ha explicat que hi haurà sis corredors de l'entitat que també participaran en la competició, dels quals tres ho faran en la de 42 quilòmetres i altres tres en la de 21. A més, tenint en compte que l'any passat no es va poder fer l'entrega dels premis corresponents a la Copa d'Andorra, s'aprofitarà l'ocasió per lliurar-los.