El pacient ingressat per coronavirus, a un pas de l'alta mèdica

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres per explicar com està evolucionant el coronavirus al Principat. En aquest sentit, el responsable de la cartera de Salut ha anunciat que "el malalt ingressat ha donat negatiu en el primer control i esperarem el resultat del segon, per donar-li l'alta o no".

El ministre de Salut ha recordat, també, la informació publicada durant la setmana en la qual " dos casos han donat negatiu". En aquest sentit, Martínez Benazet ha afegit contundentment que "les mesures que estan portant a terme són eficaces i els protocols funcionen com cal". És per aquest motiu, i esperant el resultat del segon control, que el ministre de Salut ha explicat que "a Andorra no hi ha la malaltia".

El responsable de Salut ha enumerat que "en l'actualitat a Itàlia hi ha 3.089 casos de coronavirus, a França 423 i a Espanya 261" i ha reconegut que "pugui haver-hi nerviosisme" però ha afegit que " cal fer una crida a tothom que vulgui venir al Principat que ho facin, que no hi ha cap mena de perill i que estem en la fase 1 de contenció de l'epidèmia que no hi ha a Andorra".

Martínez Benazet ha reconegut que "aquesta setmana hem mantingut reunions amb els professionals de Salut per explicar-los com està evolucionant la malaltia, i les recomanacions que cal donar als ciutadans". En aquest sentit, el ministre de Salut ha explicat que "si algú detecta que té símptomes, que no es desplaci a Urgències. El que ha de fer és trucar al 116 i el SAAS l'anirà a buscar al domicili".

El responsable de la cartera de Salut, Martínez Benazet ha explicat també que "hem dictaminat que no es portin a terme congressos mèdics al Principat ni que els metges viatgin a l'exterior a fer-ne". En aquest sentit, Martínez Benazet ho ha argumentat dient que " cal protegir els nostres professionals". Benazet segueix recomanant que "qualsevol dubte que hi hagi es pot trucar al ministeri i, si es tenen símptomes, al 116".

El responsable de Salut ha explicat també la reunió que va mantenir aquest dimecres amb el seu homòleg espanyol, Salvador Illa. Ha explicat que "hem tractat temes com la informació que cal donar a la població, així com l'estoc de material de seguretat com les mascaretes i les bates". En aquest sentit, Benazet ha afegit que "han garantit el subministrament de material de protecció de manera responsable".

Un altre dels punts que han estat debatent entre Illa i Benazet ha estat l'acord entre països, sobretot per la col·laboració de serveis per a la població de l' Alt Urgell. Així, Benazet ha explicat que "hi ha una predisposició màxima per la signatura de l'acord marc que faria que els ciutadans de l'Alt Urgell poguessin utilitzar els serveis de què disposa Andorra".

Benazet ha reconegut que " en un mes i mig o dos mesos podria fer-nos una visita a Andorra el ministre Salvador Illa, ja que està molt interessat en la manera de treballar en xarxa", però abans "caldrà esperar que baixi la pressió del coronavirus", ha comentat Benazet.