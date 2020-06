L’hospital elabora un estudi, a un any vista, de seguiment de persones que han passat la Covid-19

Un estudi mèdic difós aquesta setmana alerta que 1 de cada 5 pacients curats desenvolupen alguna seqüela després d’haver patit la Covid-19. Les més comuns són el cansament i la intolerància a l’esforç, però els responsables del treball també n’apunten altres més greus com complicacions respiratòries, cardiovasculars o neurològiques. Víctor Núñez, pneumòleg de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell explica a l’ Ara.ad que, pels casos que ha vist aquests dies i per experiència pròpia, perquè ell també ha patit i ha passat la malaltia, confirma algunes d’aquestes seqüeles, i afegeix una altra, la vista cansada, però afegeix també que les més greus les pateix un percentatge minúscul, inferior a l’1%, dels curats.



L’estudi el publica el grup de Treball d’Atenció a les Persones Grans de l’Associació d’Infermeria Familiar Comunitària de Catalunya, i diu que entre el 15 i el 20% dels curats tindran aquest tipus de seqüeles, que són causades per la reacció descontrolada del sistema immunitari de cada afectat.



Núñez explica que a partir de la segona setmana de la malaltia es poden desenvolupar alguns quadres de fatiga crònica i trastorns de la vista, però el afegeix que “no se sap ben bé quan temps duren, poden ser setmanes, perquè encara falten dades”. En qualsevol cas, el pneumòleg considera que les complicacions greus derivades d’haver passat la malaltia “són poques i afecten un percentatge molt baix”, i que a més, “no totes les seqüeles seran cròniques i el pacient acabarà tenint una vida normal”.



Des del centre hospitalari andorrà s’està realitzant un estudi de seguiment a pacients que durarà un any. Aquest no implica només les seqüeles que es puguin derivar de l’afectació provocada per una sobre reacció del sistema immunològic, sinó que implica també un seguiment neuropsicològic, perquè, com expliquen des del Departament d’ Afers Socials de Govern, “molts pacients desenvolupen un quadre posttraumàtic per haver passat la malaltia”. Alguns generen algun tipus de por de sortir al carrer o de contagiar-se. També el Col·legi de Psicòlegs ha alertat de les conseqüències que poden patir els pacients que han passat per períodes d’angoixa durant la malaltia. I és que arran del confinament han ressorgit experiències d'abús i de violència en l’àmbit familiar.



L’estudi publica pel grup de Treball català afegeix que tots aquests casos agreujaran el ja minvat problema de salut pública que pateix el país veí del sud. En canvi, el pneumòleg Víctor Núñez entén que Andorra encara té “un cert marge de maniobra”. “El sistema sanitari està molt més tensionat a Catalunya i Espanya, aquí sí que encara podem donar millor resposta, per la disponibilitat del personal, que pot servir per afrontar allò que ha de venir amb més garanties”.