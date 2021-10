Els padrins s'activen en els tallers d'Andorra la Vella

Andorra la VellaFins a 190 padrins prenen part en la vintena de cursos i tallers per a la gent gran que ofereix el comú d'Andorra la Vella. Tal com ha posat en relleu la consellera de Social, Meritxell Pujol, des del comú estan "molt contents de poder fer moltes més activitats que l'any passat" i més tenint en compte que el col·lectiu de la gent gran ha estat "molt damnificat" per la Covid. Pujol ha destacat, de fet, que era important poder iniciar aquestes propostes per "socialitzar".

Entre les novetats més destacades hi ha un taller per 'dissenyar el futur emergent' en què els participats es podran conèixer a si mateixos i "superar moments difícils". Es tracta d'una proposta que va en la línia dels tallers emocionals que es van oferir en edicions anteriors d'activitats per a la gent gran i que van tenir "molt bona acceptació". També es repeteix algun dels tallers que es van posar en marxa durant l'estiu, com el de sevillanes, per la bona acollida que van tenir. De moment, concreta Pujol, no es podrà fer el curs de coral ni el d'aiguagim, en aquest darrer cas perquè les participants han optat per no fer-lo amb mascareta per les molèsties que podria comportar.

Tot i que els grups són reduïts el volum de participants són més que l'any passat i se situa en nivells similars a anys anteriors. S'han de fer classes d'entre vuit i deu persones i s'ha de dur mascareta, respectar la distància de seguretat, ventilar i fer servir hidrogel. En alguns casos, per poder donar resposta a les inscripcions, s'han duplicat.

Tal com destaca Pujol els padrins es mostren contents per poder reprendre aquestes activitats i tallers tot i que es mostren molestos per les condicions que encara estan vigents a les cases pairals, ja que fa notar que si van a un bar normal no han de complir moltes de les mesures que sí que han de respectar en els espais per a la gent gran.

Aquest dimecres, a més, els padrins podran gaudir d'un dinar al Calones per celebrar els quinze anys, una festa que no es va poder fer l'any passat.