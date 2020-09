La pandèmia dobla els casos de violència masclista

El cap de Govern, Xavier Espot, ha detallat aquest dimecres, durant el discurs del debat d’orientació política, l’augment de casos de violència masclista, que s’han doblat durant els mesos de confinament en relació al mateix període de l’any passat. Si a l’abril del 2019 es detectaven 9 casos nous de violència masclista, el mateix mes d’enguany aquesta xifra gairebé s’ha triplicat, amb 24. Aquest maig s’han registrat 26 nous casos en comparació als 15 del mateix mes del 2019. I al juny, 20 casos nous, en comparació als 12 del juny de l’any passat.



Davant aquest augment, el cap de Govern ha dit que “caldrà seguir adaptant els recursos per donar resposta a aquesta nova realitat”. I que al desembre, entrarà al Consell General el projecte de llei d’igualtat efectiva entre homes i dones “que pretén eliminar la desigualtat estructural que pateixen les dones”.

En aquest cotext ha reaccionat l’entitat Acció Feminista, que ha recordat que el Pla d’Acció del Govern per als tres anys vinents anomenat Horitzó 23, al qual s’ha fet referència constantment al discurs, “no inclou ni una acció concreta pel que fa a la lluita per assolir la igualtat de gènere”.



“Ens sembla preocupant que el Govern no hagi previst en el seu pla més recursos humans per a l’àrea d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, i tan sols pretengui adaptar els recursos existents”, explica l’entitat.



“Malgrat parlar d’igualtat com a valor transversal, tampoc hi ha cap nova acció prevista ni nous recursos humans per pal·liar les desigualtats que existeixen encara en tots els àmbits de l’administració: l’any 2020, la policia no compta encara amb especialistes en temes de violència de gènere; també manquen experts i especialistes al SAAS, així com tampoc es preveuen partides pressupostàries ni accions per implantar els agents d’igualtat a les escoles ni formació al professorat i al departament d’Educació”, expliquen en el comunicat.