La pandèmia s'estabilitza amb 109 nous positius en 24 hores i una taxa de reproducció de 0,96

El Govern ha notificat 109 nous positius per coronavirus en les darreres 24 hores, que eleven la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia a 5.725, 4.868 corresponents a la segona onada. Des d'aquest dijous, hi ha 90 noves recuperacions, elevant el total a 4.675 i els casos actius actuals se situen en 975, 19 més. El ministre portaveu del Govern, Eric Jover, ha comentat que la taxa de reproducció es manté entre 0,9 i 1, més concretament en 0,96. La xifra estabilitza la pandèmia, però no permet baixar la incidència "ni disminuir els casos actius de forma significativa", ha indicat el ministre. Una bona notícia és que no s'ha de lamentar cap defunció més, les quals es mantenen en 75.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, els hospitalitzats continuen en 17, amb l'ingrés d'un pacient més a la Unitat de Cures Intensives, 9 en total, i un menys a planta. Al Cedre els pacients positius també disminueixen i només resta un resident ingressat per la malaltia a la planta Covid-19 del centre sociosanitari. Pel que fa a la pressió sobre el sistema escolar, les aules sota vigilància activa augmenten en 6, elevant la xifra total a 55.

D'altra banda, durant la roda de premsa celebrada aquest divendres, Jover ha anunciat que el grau de positivitat dels tests se situa en 8,6%, un punt menys que en la setmana anterior, però que mostra que "la malaltia encara està entre nosaltres". En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, ha declarat que hi ha certs elements que evidencien que la situació està millorant "de forma molt gradual", però ha remarcat que el país encara manté una incidència elevada del virus. També ha insistit que per contenir la propagació del virus cal seguir les mesures dictades per les autoritats sanitàries i ha recordat la importància de l'ús de la mascareta i gel hidroalcohòlic, i de mantenir la distància de seguretat.