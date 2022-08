El pantà de Rialb, al 5% de la capacitat

BasellaLes reserves als pantans i embassaments de la conca del Segre continuen a la baixa tot i la intensitat de les pluges registrades durant els darrers dies. Així doncs, i tal com informen des de RàdioSeu, el de Rialb es troba a un 5% de la seva capacitat i el d’Oliana a poc més del 42%. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) preveu continuar mantenint una sortida d’aigua per “cobrir els consums del cabal ecològic”, però també per enviar aigua als canals d’Urgell i de Segarra-Garrigues, cosa que provoca que el nivell baixi més ràpidament. Quan s’arribi a la quota mínima d’explotació de la captació del Segarra-Garrigues, la voluntat de la CHE encara és acabar la campanya de reg i continuar garantint els proveïments que depenen del d’Urgell amb l’aigua disponible a Oliana.

L’organisme de conca confia que les darreres pluges també contribuiran a poder garantir la campanya de reg al canal d’Urgell com a mínim, fins a mitjan setembre, segons ha explicat Ramón Lúquez, cap d’explotació de la CHE, a RàdioSeu. Habitualment, la campanya de reg en aquest canal s’allargava fins a finals de setembre.